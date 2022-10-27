Названы доступные способы остановить преждевременное старение

Геронтолог Серебрянский: сон и режим дня помогут остановить преждевременное старение

Замедлить процесс преждевременного старения организма или полностью остановить его помогут простые правила, в частности, режим дня и полноценный сон, заявил врач-геронтолог Юрий Серебрянский. Эти и некоторые другие доступные способы продления молодости он назвал «Вечерней Москве».

Как отметил Серебрянский, процесс старения начинается после 30 лет, активируют его плохая экология, длительный стресс, недостаточная физическая активность и неправильное питания, болезни. Однако существует несколько простых правил, соблюдение которых позволит затормозить процесс увядания.

По словам геронтолога, в первую очередь важно следить за здоровьем и при возникновении проблем своевременно лечиться. Также значительно снижают риск развития преждевременного старения полноценный качественный сон и соблюдение режима труда и отдыха.

Помимо этого, для замедления процесса увядания необходимо правильно питаться, регулярно заниматься спортом, много гулять и по возможности избегать стрессовых ситуаций, добавил Серебрянский.

Ранее нутрициолог Юлия Дмитриева назвала доступные продукты для омоложения. По ее словам, морепродукты, рыба и льняное масло содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным свойством и позволяют сохранить здоровье на долгие годы вперед.