Россиянам назвали доступные продукты для омоложения организма

Нутрициолог Дмитриева: чеснок, рыба и некоторые другие продукты омолаживают организм

Морепродукты, рыба и льняное масло содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным свойством и позволяют сохранить здоровье, рассказала нутрициолог Юлия Дмитриева. В интервью изданию «Доктор Питер» она назвала россиянам и некоторые другие доступные продукты, которые омолаживают организм изнутри.

Дмитриева объяснила, что с возрастом организм начинает вырабатывать меньше антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. В лишенных защиты клетках начинаются необратимые процессы, которые могут стать причиной раннего старения и даже развития рака. Однако пополнить запасы антиоксидантов для омоложения клеток можно с помощью питания, успокоила нутрициолог.

Мощными антиоксидантами являются сульфорафан, содержащийся в брокколи. Крайне богат этими веществами гриб чага, добавила Дмитриева. Она дала совет есть чеснок, который помогает организму очищаться благодаря сере в его составе. Также он содержит аллицин, который, по некоторым данным, может снижать вероятность появления раковых опухолей.

Нутрициолог посоветовала употреблять в пищу больше розмарина и зеленых листовых овощей. Так, розмариновая кислота не позволяет накапливаться в организме продуктам, вызывающим нарушение обменных процессов, а зелень и листовые овощи богаты мощным антиоксидантом — витамином С.

Также она дала совет есть пчелиный хлеб пергу, так как в нем много каротиноидов, аминокислот, а также кремния — важнейшего элемента структуры соединительной ткани, костей, кровеносных сосудов. «С возрастом содержание кремния в организме уменьшается — это снижает износоустойчивость и подвижность суставов», — объяснила нутрициолог.

Ранее нутрициолог, терапевт и диетолог Наталья Зубарева рассказала, что отрыжка и изжога в некоторых случаях могут быть симптомами серьезных болезней. Она пояснила, что эти неприятные явления могут возникать при гастрите и полипах в ЖКТ.

