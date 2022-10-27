Эстония лишит россиян и белорусов оружия

Власти Эстонии лишат проживающих в стране россиян и белорусов права на владение оружием

Власти Эстонии лишат россиян и белорусов, проживающих в стране, права на владение оружием с 1 декабря, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. Его слова приводит ТАСС.

«Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства-члена НАТО», — сказал он на правительственном брифинге.

Эстония потратит на выплату компенсаций за изъятие свыше 3,7 тысячи единиц оружия около 700 тысяч евро (более 42 миллионов рублей). Данное решение затронет 683 владельцев паспортов иностранных государств. Кроме того, это коснется 595 неграждан, приехавших в республику в годы СССР, а также их детей, которые не являются гражданами Эстонии. Ограничение распространятся и на юридические лица, где в руководящем составе есть жители страны, попадающие под решение.

Ранее Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам. Уточняется, что под запрет не попадают дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, работники в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.