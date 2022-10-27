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18:30, 27 октября 2022Бывший СССР

Путин назвал единство русских и украинцев историческим фактом

Президент Путин заявил, что единство русских и украинцев является историческим фактом
Владимир Путин

Владимир Путин. Кадр: Реальное время / YouTube

Единство русского и украинского народов является историческим фактом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам политика, общая государственность русских и украинцев зародилась в IX веке, а на едином языке они разговаривали еще несколько столетий.

«Изменения в языке начали возникать в XIV-XV веках под влиянием Польши», — пояснил Путин, назвав украинскую государственность искусственной.

Ранее российский лидер указал, что рано или поздно странам Запада придется начать с Россией равноправный разговор об общем будущем. Российский глава государства заявил, что верит в силу здравого смысла. «Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем», — указал он.

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Алевтина Запольская
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