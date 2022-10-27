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16:21, 27 октября 2022Культура

Глава Universal выступила за женскую версию «Форсажа»

Глава Universal Донна Лэнгли выступила за спин-офф «Форсажа» только с женскими персонажами

Кадр: Фильм «Форсаж»

Глава компании Universal Донна Лэнгли выступила за женскую версию «Форсажа». Об этом сообщает Insider.

Руководительница корпорации сказала, что и ей, и актеру Вину Дизелю хотелось бы увидеть спин-офф франшизы только с женскими персонажами. Она отметила, что в серии фильмов и так много прекрасных героинь, а недавно к ним присоединилась актриса Бри Ларсон. «Я бы хотела, чтобы мы в конечном счете сделали женский "Форсаж"», — заключила Лэнгли.

В августе жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10», так как беспокоятся о безопасности на дорогах и сильного шума. Жители одного из старейших районов города Анджелино-Хайтс пригрозили сорвать съемки картины и устроить акцию протеста.

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Марина Погосян
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