Wall Street Journal: банки начали финансирование сделки Маска

Ряд банков начали предоставлять средства для финансирования сделки по приобретению американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Банки начали направлять 13 миллиардов долларов наличными в поддержку покупки Илоном Маском Twitter», — пишет издание.

Также указывается, что средства будут предоставлены Маску для совершения сделки к пятнице — крайнему сроку осуществления покупки.

Ранее Маск рассказал, что посетил штаб-квартиру социальной сети Twitter в Калифорнии. Маск также опубликовал видео, на котором запечатлено, что он приехал в главный офис компании с раковиной в руках. «Входим в штаб-квартиру Twitter», — прокомментировал он ролик.