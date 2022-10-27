Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 27 октября 2022Мир

В Германии призвали все страны ЕС отказаться от газа из России

Министр финансов ФРГ Линднер призвал все страны ЕС отказаться от газа из России

Фото: Pixabay

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Nikkei заявил, что все страны Евросоюза (ЕС) должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, и наиболее благоприятным вариантом является добровольное прекращение закупок. Его слова приводит ТАСС.

«Все в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа», — призвал министр. По информации издания, он в целом настороженно относится к газовому эмбарго, однако отметил, что идеальным вариантом стал бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран.

Также немецкий министр отметил, что ФРГ нужно постепенно отказаться от российского газа и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок энергоносителей из РФ.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) предупредила страны Евросоюза (ЕС), что ограничение цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, потребует участия стран-импортеров за пределами ЕС, таких как Великобритания и Швейцария. Соответствующие рекомендации были выпущены в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС, которая состоится 25 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил об изменении ситуации под Херсоном в неприятную для ВСУ сторону
Священник раскритиковал страшные игрушки типа Хаги Ваги
Австралия сделала заявление о конфликте на Украине
В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
На Украине отреагировали на возможное сокращение помощи США
Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для новых регионов России
В Германии призвали все страны ЕС отказаться от газа из России
Блинкен рассказал об очень важных шагах Европы для пережидания зимы
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.