Российский генерал заявил о «затишье» ВСУ на двух направлениях

Генерал Болдырев заявил, что не верит в проблемы ВСУ на херсонском направлении

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Владимир Болдырев заявил, что не верит в проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях, о которых ранее сообщили в офисе украинского президента. Об этом российский экс-главком рассказал в беседе с НСН.

По его мнению, едва ли можно говорить, что для украинской армии сложились неблагоприятные условия, так как Киев сформировал по двум указанным направлениям значительные силы для наступления.

«Это можно расценивать как отвлекающее заявление, ложный комментарий. Верить этому не стоит. (...) Это затишье. Я не могу сказать, где именно можно ожидать удара — и там, и там вероятность удара есть, это вполне возможно», — допустил генерал.

Болдырев предположил, что наступлению ВСУ может помешать только погода, и добавил, что российская разведка работает над тем, чтобы добыть как можно больше данных о готовящихся действиях противника.

27 октября глава офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что ситуация, которую в настоящее время можно наблюдать под Херсоном, меняется в неприятную для Киева сторону: российская армия дополнительно перебросила на это направление около шести батальонно-тактических групп — так что, по его словам, силы огромны и победить их будет очень тяжело.