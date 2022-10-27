Арестович заявил об изменении ситуации под Херсоном в неприятную для ВСУ сторону

Арестович сообщил, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

Ситуация, которую в настоящее время можно наблюдать под Херсоном, меняется в неприятную для Киева сторону, сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Как уточнил политик, российская армия дополнительно перебросила на это направление около шести батальонно-тактических групп.

Теперь переносимся на Херсонское направление: там ситуация меняется в неприятную сторону для нас Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

Арестович добавил, что на месте находятся около 30 подобных групп. Силы противника огромны и победить их будет очень тяжело, указал он.

Всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

Херсонское направление

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг подготовку Киева к широкомасштабному наступлению, заявив, что ее пока нет.

Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

19 октября он сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление. Военный корреспондент Евгений Поддубный также рассказал о движении украинских военных под Херсоном.

23 октября стало известно, что все атаки ВСУ на этом направлении были отбиты. Стремоусов объяснил, что сейчас практически весь мир уже открыто воюет против России, но все закончится победой Москвы.

Никому уже не секрет, что практически весь «цивилизованный» мир — это нынешний 4-й рейх — уже открыто воюет против России Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

Перемещение жителей

22 октября администрация региона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей.

Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины Владимир Сальдо врио губернатора Херсонской области

Он предупредил об опасности затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС, а также сброса воды с электростанций по течению Днепра.

Пообещали отбить три региона

При этом Стремоусов пообещал не сдавать Херсонскую область украинским военным. Он отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе остается стабильной, подчеркнув, что у ВСУ нет шансов прорвать оборону.

Политик считает, что российские военные могут отбить у Киева еще три региона. Чиновник напомнил о важности выведения регионов из-под контроля украинских властей.

В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.

Оружие России



