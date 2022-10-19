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10:53, 19 октября 2022Россия

ВСУ начали продвижение на херсонском направлении

Военкор Поддубный заявил о начале продвижения ВСУ в направлении Новой Каменки и Берислава

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали движение на херсонском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По данным военкора, украинские военные продвигаются в направлении Новая Каменка — Берислав. Удалось насчитать два батальона. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также Поддубный заметил беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В то же время стало известно, что в Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Паромы перевозят людей из Херсона в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.

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Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней.

18 октября Сальдо заявил, что Украина накапливает силы для широкомасштабного наступления и в регионе могут развернуться бои. Кроме того, он предупредил об опасности затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС, а также сброса воды с электростанций по течению Днепра.

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Варвара Кошечкина
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