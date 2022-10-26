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11:03, 26 октября 2022Бывший СССР

Стремоусов пообещал не сдавать Херсонскую область

Замглавы Херсонской области Стремоусов пообещал не сдавать регион украинским военным

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал, что российские войска не покинут эту территорию и не сдадут ее Вооруженным силам Украины (ВСУ). Цитата приводится в его Telegram-канале.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство», — подчеркнул он.

Стремоусов считает, что попытки украинских войск наступать на Херсонскую область «обернутся для них верной смертью».

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал местных жителей переместиться на левый берег Днепра, объяснив, что на территории создаются масштабные оборонительные укрепления для отражения атаки противника.

Исправлена фактическая ошибка.

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Алевтина Запольская
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