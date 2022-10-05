Президент Путин назначил глав четырех новых регионов России

Президент России Владимир Путин назначил глав четырех новых регионов страны. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Главой Донецкой народной республики (ДНР) назначен Денис Пушилин, а Луганской народной республики (ЛНР) ЛНР — Леонид Пасечник.

Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.

До проведения официальных выборов они будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.

Совет Федерации 4 октября, одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны.