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Путин назначил глав четырех новых регионов России

Президент Путин назначил глав четырех новых регионов России

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил глав четырех новых регионов страны. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Главой Донецкой народной республики (ДНР) назначен Денис Пушилин, а Луганской народной республики (ЛНР) ЛНРЛеонид Пасечник.

Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а ЗапорожскойЕвгений Балицкий.

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До проведения официальных выборов они будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.

Совет Федерации 4 октября, одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны.

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Евгения Куликова
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