Власти заявили о наступлении ВСУ на херсонском направлении

Власти Херсонской области заявили о начале наступления ВСУ в направлении Новой Каменки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление на херсонском направлении. Об этом в Telegram заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стало известно, что наступление происходит в направлении Новая Каменка — Берислав. В наступлении, по словам Стремоусова, участвует до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17 бригады. Также замечены беспилотники среднего действия и разведывательные «Байрактары». Атаки отражены, утверждает представитель властей.

О начале продвижения ВСУ в данном направлении ранее 19 октября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Ему удалось насчитать два батальона украинских военных. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также Поддубный заметил беспилотные летательные аппараты.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начали сбрасывать воду из водохранилища из-за опасения подрыва дамбы. Ему стало известно, что Херсон под подтопление не подпадет, однако, несмотря на это, в городе началась эвакуация местных жителей на другой берег Днепра, на семь дней закрыт въезд для гражданских лиц.

Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней. 18 октября Сальдо заявил, что Украина накапливает силы для широкомасштабного наступления и в регионе могут развернуться бои.