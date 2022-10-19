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12:34, 19 октября 2022Россия

Власти заявили о наступлении ВСУ на херсонском направлении

Власти Херсонской области заявили о начале наступления ВСУ в направлении Новой Каменки

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление на херсонском направлении. Об этом в Telegram заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стало известно, что наступление происходит в направлении Новая Каменка — Берислав. В наступлении, по словам Стремоусова, участвует до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17 бригады. Также замечены беспилотники среднего действия и разведывательные «Байрактары». Атаки отражены, утверждает представитель властей.

О начале продвижения ВСУ в данном направлении ранее 19 октября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Ему удалось насчитать два батальона украинских военных. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также Поддубный заметил беспилотные летательные аппараты.

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начали сбрасывать воду из водохранилища из-за опасения подрыва дамбы. Ему стало известно, что Херсон под подтопление не подпадет, однако, несмотря на это, в городе началась эвакуация местных жителей на другой берег Днепра, на семь дней закрыт въезд для гражданских лиц.

Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней. 18 октября Сальдо заявил, что Украина накапливает силы для широкомасштабного наступления и в регионе могут развернуться бои.

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Варвара Кошечкина
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