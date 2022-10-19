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11:40, 19 октября 2022Россия

Власти Херсонской области закрыли въезд в регион для гражданских

Сальдо заявил, что въезд в Херсонскую область для гражданских закрывается на семь дней

Фото: NurPhoto / Getty Images

В Херсонской области на семь дней закрыли въезд для гражданских лиц. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, в течение недели въезд на территорию региона будет разрешен только по пропускам комендатуры для сотрудников обслуживающих компаний. «Это те, кто занимается обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов», — объяснил Сальдо.

Ранее стало известно, что в Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Паромы перевозят людей в города Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения. Оттуда люди при желании могут отправиться и в другие субъекты России.

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19 октября Сальдо сообщал, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы планируется перевезти около 50-60 тысяч жителей. По его словам, на это потребуется около шести дней.

18 октября врио главы Херсонской области предупредил, что Вооруженные силы Украины накапливают силы для широкомасштабного наступления. Он также заявил, что из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС, а также сброса воды с электростанций по течению Днепра существует опасность затопления.

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Константин Лысяков
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