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12:11, 19 октября 2022Россия

Стало известно о сбросе воды на Каховской ГЭС из-за опасения подрыва дамбы

Сальдо заявил о сбросе воды из водохранилища на Каховской ГЭС из-за опасения подрыва дамбы

Фото: РИА Новости

На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начали сбрасывать воду из водохранилища из-за опасения подрыва дамбы, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС.

Ему стало известно, что Херсон под подтопление не подпадет. Однако Сальдо допустил, что сохраняется риск для частного сектора.

«Объем той воды, которая идет с каскада ГЭС почти от Киева, перераспределится на каналы. Сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе, там тоже идет сброс», — пояснил врио главы Херсонской области в эфире телеканала «Россия 24».

Сальдо подчеркнул, что Херсон большей частью стоит на высоком берегу, поэтому не будет ощущать каких-либо неудобств. Если плотину Каховской ГЭС захотят взорвать, то при любом сценарии вода не поднимется выше метра-полутора, заверил он.

18 октября командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что у Вооруженных сил России есть данные о подготовке Киевом массированного удара по Каховской ГЭС.

Подобные действия Вооруженных сил Украины могут привести к уничтожению инфраструктуры и значительным жертвам среди мирных жителей, отметил он.

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Анна Щербакова
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