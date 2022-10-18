Суровикин заявил о подготовке Киевом массированного удара по Каховской ГЭС

Командующий СВО Суровикин: у ВС РФ есть данные о подготовке Киевом удара по Каховской ГЭС

Командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил, что у Вооруженных сил России есть данные о подготовке Киевом массированного удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Его слова приводит ТАСС.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — рассказал командующий.

По словам Суровикина, подобные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к уничтожению инфраструктуры и значительным жертвам среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с действиями Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

