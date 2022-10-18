Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 18 октября 2022Россия

Суровикин заявил о подготовке Киевом массированного удара по Каховской ГЭС

Командующий СВО Суровикин: у ВС РФ есть данные о подготовке Киевом удара по Каховской ГЭС
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил, что у Вооруженных сил России есть данные о подготовке Киевом массированного удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Его слова приводит ТАСС.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — рассказал командующий.

По словам Суровикина, подобные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к уничтожению инфраструктуры и значительным жертвам среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра из-за опасности затопления территорий в связи с действиями Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
В Херсонской области предупредили об угрозе разрушения плотины Каховской ГЭС
Суровикин заявил о подготовке Киевом массированного удара по Каховской ГЭС
Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов
Суд отказал россиянину в замене призыва по мобилизации на гражданскую службу
Apple представила новый iPad Pro
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера
Семенович назвала главное качество достойного мужчины
Командующий спецоперацией на Украине заявил о «перемалывании» ВСУ
Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.