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15:54, 26 октября 2022Россия

Власти Херсонской области ответили на вопрос о принудительной эвакуации

Сальдо заявил, что принудительной эвакуации с правого берега Днепра в Херсонщине не будет

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Эвакуировать тех, кто не хочет уезжать с правого берега Днепра, власти Херсонской области не будут. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Его цитирует ТАСС.

«Принудительно, конечно, не будем. Есть же старики», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

19 октября Сальдо заявил об организации перемещения местных жителей на левый берег Днепра. Такое решение он объяснил созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника.

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24 октября стало известно, что с правого берега Днепра на левый были перемещены более 22 тысяч человек.

25 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавить линию обороны в регионе. По его словам, ситуация остается стабильной, подчеркнув, что у украинской стороны нет шансов прорвать оборону.

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Евгения Куликова
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