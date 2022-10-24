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14:34, 24 октября 2022Россия

В Херсонской области заявили о перемещении 22 тысяч жителей с правого берега

В Херсонской области сообщили о перемещении с правого берега Днепра 22 367 жителей

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Херсонской области с правого берега Днепра на левый переместили более 22 тысяч жителей. Об этом сообщила замгубернатора региона Екатерина Губарева, ее цитирует ТАСС.

«22 367 жителей Херсонской области эвакуированы по состоянию на 24 октября. Программа эвакуации рассчитана на 60 000 граждан», — сказала она.

Ранее администрация региона сообщила, что в Херсоне резко выросло число желающих переправиться на левый берег Днепра. Тогда в связи с этим появились временные проблемы с речным транспортом, сообщили власти, подчеркнув, что для исправления ситуации делается все необходимое.

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19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он сообщил, что войска Украины повредили ряд объектов, в том числе Антоновский мост, что осложняет обстановку, и подчеркнул, что Запад вынуждает Киев идти в наступление на херсонском направлении.

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Анастасия Шейкина
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