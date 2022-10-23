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17:19, 23 октября 2022Россия

В Херсоне заявили о резко возросшем числе желающих переправиться на левый берег

Администрация Херсона: число желающих переправиться на левый берег жителей резко возросло

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Число жителей Херсона, желающих переправиться на левый берег Днепра, резко возросло, в результате чего наблюдаются временные проблемы с речным транспортом. Об этом сообщила администрация региона в Telegram.

Власти подчеркнули, что делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию, и напомнили, что их приоритетом является обеспечение безопасности местных жителей.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки Вооруженных сил Украины на линию обороны в Херсонской области отражены. По его словам, попытки украинский войск пробить оборону потерпели неудачу.

22 октября администрация региона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

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Варвара Кошечкина
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