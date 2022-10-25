В Херсонской области заявили о попытках ВСУ продавить линию обороны

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о попытках ВСУ продавить линию обороны

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавить линию обороны в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в области остается стабильной, подчеркнув, что у ВСУ нет шансов прорвать оборону.

По его словам, для украинских военных закончились быстрые победы в серой зоне, а фронт «держится стабильно и постоянно укрепляется».