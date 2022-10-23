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22:09, 23 октября 2022Россия

В Херсонском направлении отбили все атаки украинских войск

Стремоусов заявил об отражении всех атак ВСУ в Херсонском направлении

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отбиты. Об этом пишет ТАСС.

«На вечер 23 октября 2022 года на херсонском направлении все стабильно», — сообщил он.

По его словам, сейчас практически весь якобы цивилизованный мир уже открыто воюет против России. «Никому уже не секрет, что практически весь "цивилизованный" мир — это нынешний 4-й рейх — уже открыто воюет против России», — сказал Стремоусов, отметив, что итогом этого противостояния станет победа России.

Ранее сообщалось, что число жителей Херсона, желающих переправиться на левый берег Днепра, резко возросло, в результате чего наблюдаются временные проблемы с речным транспортом.

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Марина Совина
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