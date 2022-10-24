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07:33, 24 октября 2022Россия

В Херсонской области пообещали отбить у Вооруженных сил Украины еще три региона

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов пообещал отбить у ВСУ еще три региона

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще три региона. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены

Кирилл Стремоусовзамглавы администрации Херсонской области

Чиновник напомнил о важности выведения регионов из-под контроля киевских властей.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов. «Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», — пообещал глава парламента полуострова.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны. В этот же день он назначил глав четырех регионов. Главой ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий.

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Ситуация на Херсонском направлении стабильна

Ситуация на Херсонском направлении стабильна, все попытки Вооруженных сил Украины атаковать отбиваются, заявил замглавы администрации Херсонской области.

На вечер 23 октября на Херсонском направлении все стабильно. Наши войска все атаки отбивают. Ситуация сохраняется стабильной

Кирилл Стремоусовзамглавы администрации Херсонской области

Стремоусов подчеркнул, что причин для паники нет. Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери в боях на херсонском направлении.

22 октября власти региона из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов и угрозы терактов призвали всех мирных жителей и гражданских чиновников в Херсоне немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

Практически «весь цивилизованный мир» воюет против России

Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале заявил, что «практически весь "цивилизованный" мир» открыто воюет против России, в том числе на херсонском направлении.

Кому мы сегодня противостоим на Херсонском направлении. Никому уже не секрет, что практически весь «цивилизованный» мир — это нынешний четвертый рейх — уже открыто воюет против России

Кирилл Стремоусовзамглавы администрации Херсонской области

Чиновник предсказал победу России и назвал подобное развитие ситуации «исторической закономерностью».

Президент Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом он объявил в ходе заседания Совбеза.

19 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стягивании ВСУ военных и техники к региону. Позднее власти сообщили о наступлении ВСУ на херсонском направлении. Жителям Херсонской области разослали SMS, призывающие срочно покинуть регион.

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Украина оказалась разменной монетой

Заместитель главы администрации Херсонской области заявил РИА Новости, что Украина оказалась разменной монетой в интересах Запада.

Украина оказалась разменной монетой в борьбе между жуликами американскими. Никогда в жизни Украина не победит

Кирилл Стремоусовзамглавы администрации Херсонской области

По его мнению, в западных странах у власти оказались глобалисты, которые диктуют Киеву правила игры. Чиновник добавил, что президент страны Владимир Зеленский, идя на выборы под лозунгом прекращения конфликтов и мира, не сдержал своего обещания.

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Марина Совина
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