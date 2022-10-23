Власти Херсона заявили о больших потерях ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в боях на херсонском направлении. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в воскресенье, 23 октября, в своем Telegram-канале.
«Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике», — написал он.
Стремоусов также сообщил, что все атаки украинской стороны на линию обороны в Херсонской области были отражены.
22 октября власти региона из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов и угрозы терактов призвали всех мирных жителей и гражданских чиновников в Херсоне немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
По словам Стремоусова, «эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается».