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11:38, 23 октября 2022Россия

Власти Херсона заявили о больших потерях ВСУ

Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в боях на херсонском направлении. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в воскресенье, 23 октября, в своем Telegram-канале.

«Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике», — написал он.

Стремоусов также сообщил, что все атаки украинской стороны на линию обороны в Херсонской области были отражены.

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22 октября власти региона из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов и угрозы терактов призвали всех мирных жителей и гражданских чиновников в Херсоне немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

По словам Стремоусова, «эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается».

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Евгения Куликова
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