В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России

Глава парламента Крыма Константинов предложил четырем регионам Украины провести референдум

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — заявил он.

Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов. «Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», — пообещал глава парламента полуострова.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны — Луганской и Донецкой народных республик, а так