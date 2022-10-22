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11:56, 22 октября 2022Россия

В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России

Глава парламента Крыма Константинов предложил четырем регионам Украины провести референдум
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил еще четырем регионам Украины задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. «Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — заявил он.

Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов. «Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», — пообещал глава парламента полуострова.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав страны — Луганской и Донецкой народных республик, а так

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Варвара Кошечкина
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