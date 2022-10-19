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08:33, 19 октября 2022Россия

В Херсоне рассказали о стягивании крупных сил Украины

Замглавы Херсонщины Стремоусов заявил о накоплении Украиной бронетехники и тысяч военных

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы на херсонском направлении, Киев стянул большое количество бронетехники, к фронту подошли несколько тысяч солдат противника, рассказал заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

«Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается», — рассказал Стремоусов.

Ранее стало известно, что Киев готовится к восстановлению контроля над территориями и сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации по методике армии США.

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Василий Мека
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