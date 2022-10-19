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03:32, 19 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о планах Киева провести зачистки территорий по методике армии США

РИА Новости: Киев планирует зачистки на занимаемых территориях по методике армии США

Фото: Edgar Su / Reuters

Власти Киева готовится к восстановлению контроля над территориями и сформировали полицейские отряды для зачисток и фильтрации по методике армии США. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данную информацию российские военные получили от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — заявил он.

Как стало известно агентству, методические пособия были созданы инструкторами американской армии в виде слайдов презентации. «В качестве иллюстраций на слайдах американские инструкторы использовали фотографии, сделанные военными оккупационных американских войск на территориях Ирака и Афганистана», — утверждает российский силовик.

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Марина Совина
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