Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Путин объявил с 20 октября военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Президент Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом он объявил в ходе заседания Совбеза, его трансляция велась в Telegram-канале Кремля. Соответствующий указ уже опубликован.

Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации Владимир Путин президент России

Согласно тексту документа, на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вводится режим максимального уровня реагирования, в рамках которого высшие должностные лица регионов будут осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении». Эти полномочия касаются проведения мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения от ЧС природного и техногенного характера, а также «реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» на территориях, где действует военное положение, ведется территориальная оборона и создаются координирующие органы — штабы территориальной обороны.

Средний уровень реагирования введен в восьми приграничных регионах

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей вводится режим среднего уровня реагирования, в рамках которого высшие должностные лица должны могут обеспечивать:

— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в частности — на объектах особой важности;

— введение особого режима для функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды;

— временное перемещение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением им жилья;

— введение и обеспечение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории;

— ограничение движения транспорта и досмотр ТС;

— введение контроля за работой объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также использование их работы для нужд обороны.

Уровень повышенной готовности введен в двух федеральных округах — ЦФО и ЮФО

На территориях субъектов, входящих в ЦФО и ЮФО, за исключением уже перечисленных регионов, вводится режим, в рамках которого органы исполнительной власти должны будут усилить охрану общественного порядка, ввести особый режим объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также представляющих опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды объектов, ограничить движение ТС, ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Такой режим вводится в том числе в Москве и Московской области.

Главы регионов получат особые полномочия

Российские губернаторы будут создавать оперативные штабы. Правительству, Минобороны и другим ведомствам поручено оказывать им все необходимое содействие, объявил Путин во время заседания Совбеза.

Глава государства подчеркнул, что «круг задач должен быть разным и соответствовать обстановке в конкретном субъекте федерации».

Кроме того, Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина совместно с администрацией президента подключиться к координации работы регионов. Главам регионов поручено «незамедлительно приступить к выполнению положений указа».

Президент поручил кабмину подготовить проект указа о создании координационного совета для решения задач обеспечения специальной военной операции. Его возглавит глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Сегодня необходима собранность от всех уровней власти», — заключил президент.

Спецоперация на Украине длится с 24 февраля

За время СВО украинской стороной было предпринято несколько попыток наступления. Из-за активных боевых действий ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область обратились к российским властям с просьбой о вхождении в состав России. 30 сентября были подписаны договоры о присоединении к России четырех новых регионов. Президент Владимир Путин назвал этот день историческим.

Вскоре после включения в состав страны новых субъектов, 8 октября, произошел взрыв на Крымском мосту. В России ЧП классифицировали как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

19 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стягивании ВСУ военных и техники к региону. Позднее власти заявили о наступлении ВСУ на херсонском направлении. Жителям Херсонской области разослали SMS, призывающие срочно покинуть регион.