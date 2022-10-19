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18:19, 19 октября 2022Россия

Совфед направит указ о военном положении в четырех регионах на подпись Путину

Матвиенко: Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину
Начало событий в новости Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет Федерации направит на подпись президенту России Владимиру Путину свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации», — сказала она.

Глава государства принял решение с полуночи 20 октября ввести военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. В этих регионах, согласно закону, создадут координирующие органы — штабы территориальной обороны.

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Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что после указа, принятого Путиным, российские военные перейдут к более решительным действиям.

Также президент России ввел на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей режим среднего уровня реагирования.

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Евгения Куликова
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