Совфед направит указ о военном положении в четырех регионах на подпись Путину

Матвиенко: Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину

Начало событий в новости Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Совет Федерации направит на подпись президенту России Владимиру Путину свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации», — сказала она.

Глава государства принял решение с полуночи 20 октября ввести военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. В этих регионах, согласно закону, создадут координирующие органы — штабы территориальной обороны.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что после указа, принятого Путиным, российские военные перейдут к более решительным действиям.

Также президент России ввел на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей режим среднего уровня реагирования.