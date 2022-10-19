В Госдуме назвали следующий шаг после введения военного положения в регионах

Депутат Заварзин назвал переход к решительным действиям следующим шагом после указа Путина

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал следующий шаг после введения военного положения в новых российских регионах. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что после указа, принятого главой государства Владимиром Путиным, российские военные перейдут к более решительным действиям.

«Надо выводить противника на тот уровень, где он прекратит уже какое-то действие военного характера. Не надо их жалеть», — призвал депутат, отмечая, что удары сторонников киевского режима по объектам управления и энергообъектам не прекращаются, а значит, будут продолжать и впредь.

Заварзин объяснил, что введение военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях установит в регионах совершенно другой режим жизни. При этом, по убеждению депутата, «кругом шастают банды», что подчеркивает необходимость принятых мер для обеспечения безопасности местных жителей.

Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. В этих регионах, согласно закону, создадут координирующие органы — штабы территориальной обороны.

Помимо этого, 19 октября глава государства подписал указ о режиме среднего уровня реагирования в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. Этим же документом вводится режим повышенной готовности в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов (ЦВФО и ЮФО), в том числе и в Москве.