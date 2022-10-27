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22:15, 27 октября 2022Культура

Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером

CNN: рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером и хотел назвать альбом в его честь

Фото: Xavier Collin / Legion-media.ru

Стало известно, что американский рэпер Канье Уэст, сменивший имя на Йе, якобы восхищался Адольфом Гитлером и даже хотел назвать свой альбом в его честь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из близкого окружения звезды.

Бизнес-менеджер, пожелавший не называть свое имя, утверждает, что рэпер создал враждебную рабочую атмосферу, в том числе из-за своей «одержимости» нацистским лидером. Он рассказал журналистам, что Канье уважал Гитлера за то, что ему удалось «аккумулировать столько власти», а также восхищался тем, как нацисты использовали свою пропаганду.

Другие собеседники телеканала рассказали, что Уэст хотел назвать свой альбом 2018 года «Гитлер», хотя и передумал в итоге, назвав его Ye. Бывший сотрудник портала TMZ напомнил, что в одном из своих интервью музыкант также говорил о своей любви к Гитлеру и нацистам, но для публикации эти реплики были изъяты.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом.

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Екатерина Подвигина
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