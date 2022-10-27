Глюкоза раскрыла секрет стройности со словами «можно жрать все, что хочешь»

Певица Глюкоза рассказала, что для поддержания стройности завтракает кашей на воде

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет для поддержания стройности со словами «можно жрать все, что хочешь». Размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница продемонстрировала в сторис рюкзаки, в которых она носит с собой контейнеры с едой, и рассказала о своем ежедневном рационе питания. «Я всегда завтракаю кашей на воде. После этого можно жрать все, что хочешь», — сказала она и отметила, что в качестве второго завтрака потребляет два яйца с авокадо.

Затем знаменитость показала на камеру свой обед, который состоит из овощей, включая свеклу, а также тефтели, приготовленные на пару. Кроме того, у нее есть еще одна сумка, в которой она перевозит термос для горячих напитков, бутылку воды и рисовые хлебцы.

В июле Глюкоза показала фигуру на фото в купальнике. Она предстала перед фанатами в бикини розового цвета, оформленном разрезами по бокам и V-образным декольте. Артистка также решила спросить мнение подписчиков насчет своей физической формы. «Любименькие, поправиться или все ок?» — поинтересовалась звезда.