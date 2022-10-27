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17:08, 27 октября 2022Ценности

Глюкоза раскрыла секрет стройности со словами «можно жрать все, что хочешь»

Певица Глюкоза рассказала, что для поддержания стройности завтракает кашей на воде

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет для поддержания стройности со словами «можно жрать все, что хочешь». Размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница продемонстрировала в сторис рюкзаки, в которых она носит с собой контейнеры с едой, и рассказала о своем ежедневном рационе питания. «Я всегда завтракаю кашей на воде. После этого можно жрать все, что хочешь», — сказала она и отметила, что в качестве второго завтрака потребляет два яйца с авокадо.

Затем знаменитость показала на камеру свой обед, который состоит из овощей, включая свеклу, а также тефтели, приготовленные на пару. Кроме того, у нее есть еще одна сумка, в которой она перевозит термос для горячих напитков, бутылку воды и рисовые хлебцы.

В июле Глюкоза показала фигуру на фото в купальнике. Она предстала перед фанатами в бикини розового цвета, оформленном разрезами по бокам и V-образным декольте. Артистка также решила спросить мнение подписчиков насчет своей физической формы. «Любименькие, поправиться или все ок?» — поинтересовалась звезда.

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Карина Черных
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