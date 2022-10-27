В Кремле опровергли передачу главе Гвинеи-Бисау особого послания для Зеленского

Песков опроверг передачу Путиным особого послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин не передавал какого-либо особого послания для президента Украины Владимира Зеленского через главу Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Путин рассказал Эмбало об отказе Украины от переговоров и добавил, что особых сообщений Путин не передавал.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет и об этом речь не шла», — сообщил Песков.

25 октября Эмбало провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств, среди прочего, обсудили вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.