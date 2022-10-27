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13:44, 27 октября 2022Ценности

Блогерша облысела из-за любимой прически популярной модели

Блогерша @melbellles носила любимый тугой пучок модели Хейли Бибер и облысела

Кадр: @melbellles / TikTok

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) лишилась части волос из-за любимой прически популярной американской модели Хейли Бибер. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @melbellles, чей блог насчитывает более 73,2 тысячи подписчиков, рассказала, что на протяжении всего лета она укладывала волосы в тугой пучок, который предпочитает носить жена поп-исполнителя Джастина Бибера. «Всем моим девочкам, которые все лето носили тугой гладкий пучок Хейли Бибер, а теперь у них выпадают волосы и появляются залысины, посвящаю!» — высказалась она.

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Видеоролик набрал более 109 тысяч просмотров. Зрители посочувствовали девушке и отметили, что они также заметили появление залысин после того, как сами носили подобную прическу. «Я неделю назад заметила, что лишилась волос в некоторых местах на голове. И потом вспомнила, сколько я по времени носила эту прическу», «Я делаю лечение маслом и розмарином раз в две недели, так что все хорошо», «Как она сама не лысеет от нее?» — писали они.

В сентябре в макияже Хейли Бибер увидели оскорбление целой расы. Манекенщица опубликовала обучающий ролик, в котором показала любимый макияж губ средствами собственного бренда Rhode Skin. На размещенных кадрах она накрасила губы карандашом коричневого цвета, после чего нанесла на них прозрачный блеск. После этого поклонники принялись повторять ее лайфхак и запустили новый тренд. Однако некоторые пользователи сети возмутились видео знаменитости, обратив внимание на то, что подобный макияж губ на протяжении десятилетий предпочитали латиноамериканки, а также представители негроидной расы.

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Мария Винар
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