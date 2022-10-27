В Уфе пройдет костюмированный забег в честь Хэллоуина

Жители Уфы в костюмах для Хэллоуина пробегут десять километров вокруг озера Кашкадан

Фото: страница Министерство спорта Республики Башкортостан во «ВКонтакте» / Управление по физической культуре и спорту Уфы

В Уфе 30 октября пройдет костюмированный забег в честь Хэллоуина. Горожанам предстоит десятикилометровая дистанция вокруг озера Кашкадан. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Башкортостан на странице «ВКонтакте».

Костюмированный забег организует беговое сообщество DieHardRunning Ufa. В рамках забега назовут лучший костюм и определят самых быстрых участников. В награду обещают приятные подарки. Первым 120 финишировавшим бегунам вручат медали в форме печенья.

Тематический забег в столице Башкирии проводится второй год подряд. Участие бесплатное, при этом обязательно наличие костюма.

В сентябре спортсмены из сотен городов России приняли участие в восьмом Уфимском международном марафоне. Маршрут был проложен по историческому центру Уфы. Бегунам предоставили на выбор пять дистанций — два километра, пять километров, десять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.