Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:38, 27 октября 2022Моя страна

В Уфе пройдет костюмированный забег в честь Хэллоуина

Жители Уфы в костюмах для Хэллоуина пробегут десять километров вокруг озера Кашкадан

Фото: страница Министерство спорта Республики Башкортостан во «ВКонтакте» / Управление по физической культуре и спорту Уфы

В Уфе 30 октября пройдет костюмированный забег в честь Хэллоуина. Горожанам предстоит десятикилометровая дистанция вокруг озера Кашкадан. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Башкортостан на странице «ВКонтакте».

Костюмированный забег организует беговое сообщество DieHardRunning Ufa. В рамках забега назовут лучший костюм и определят самых быстрых участников. В награду обещают приятные подарки. Первым 120 финишировавшим бегунам вручат медали в форме печенья.

Тематический забег в столице Башкирии проводится второй год подряд. Участие бесплатное, при этом обязательно наличие костюма.

В сентябре спортсмены из сотен городов России приняли участие в восьмом Уфимском международном марафоне. Маршрут был проложен по историческому центру Уфы. Бегунам предоставили на выбор пять дистанций — два километра, пять километров, десять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе
Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать
В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников
Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян
Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы
Освобожденный военный рассказал о питании в украинском плену
Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок
Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по литературе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.