Озвучено число погибших из-за экстремальной жары в последние 20 лет

The Lancet: число погибших из-за сильной жары за 20 лет увеличилось на 68 процентов

Команда международных ученых озвучила число погибших в последние 20 лет из-за экстремальной жары, вызванной глобальным потеплением. Об этом сообщается в отчете научного журнала The Lancet.

Согласно подсчетам специалистов, за несколько десятилетий на 61 процент увеличилось количество дней, когда наблюдались аномальные погодные условия. Сильная жара уносит ежегодно множество человеческих жизней, например, в Испании за 2022 год погибли 1,7 тысячи человек. Всего из-за этой причины за последние 20 лет скончались несколько сотен тысяч человек, это соответствует повышению смертности от жары на 68 процентов по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Авторы отметили, что человечество переживает критический момент, а погодные условия напрямую влияют на здоровье и жизнь, обостряя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, повышенная температура приводит к распространению различных бактерий и вирусов.

Ранее сотрудники Национального института экологических исследований заметили, что экстремально высокие температуры в омывающих Японию морях связаны с антропогенными выбросами парниковых газов начиная с 2000-х годов.