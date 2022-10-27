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11:02, 27 октября 2022Наука и техника

Озвучено число погибших из-за экстремальной жары в последние 20 лет

The Lancet: число погибших из-за сильной жары за 20 лет увеличилось на 68 процентов

Фото: Mohsin Raza / Reuters

Команда международных ученых озвучила число погибших в последние 20 лет из-за экстремальной жары, вызванной глобальным потеплением. Об этом сообщается в отчете научного журнала The Lancet.

Согласно подсчетам специалистов, за несколько десятилетий на 61 процент увеличилось количество дней, когда наблюдались аномальные погодные условия. Сильная жара уносит ежегодно множество человеческих жизней, например, в Испании за 2022 год погибли 1,7 тысячи человек. Всего из-за этой причины за последние 20 лет скончались несколько сотен тысяч человек, это соответствует повышению смертности от жары на 68 процентов по сравнению с предыдущими десятилетиями.

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Авторы отметили, что человечество переживает критический момент, а погодные условия напрямую влияют на здоровье и жизнь, обостряя сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, повышенная температура приводит к распространению различных бактерий и вирусов.

Ранее сотрудники Национального института экологических исследований заметили, что экстремально высокие температуры в омывающих Японию морях связаны с антропогенными выбросами парниковых газов начиная с 2000-х годов.

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Елена Апазиди
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