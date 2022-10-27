В Госдуме высказались о возможности полного запрета ЛГБТ в России

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что в России не запретят ЛГБТ как явление

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ не предполагает полного запрета этого сообщества как явления. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметив, почему принятые властями меры, по его мнению, не являются актом цензуры. Видеозапись его выступления опубликована на сайте «Дума ТВ».

«Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на упоминание его. Мы лишь говорим о том, что пропаганда — то есть позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что это нормально, а может даже и лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом», — высказался депутат.

Хинштейн объяснил, что влияние пропаганды нетрадиционных отношений распространилось не только на литературу для взрослых, но и на продукцию, рассчитанную на детей.

«Все это, безусловно, является частью ведущейся сегодня против России войны», — констатировал он.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Также документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Вместе с этим запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.