Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти

Медсестра хосписа посоветовала вслух говорить о страхе смерти для избавления от него

Медсестра хосписа под ником @hospicenursejulie раскрыла способ избавиться от страха смерти. В ролике, опубликованном в TikTok, она посоветовала людям, которые испытывают страх умереть, вслух проговаривать свои переживания.

«Я медсестра хосписа, которая больше не боится смерти. Это простое упражнение, которое пригодится каждому», — объяснила @hospicenursejulie. Специалистка отметила, что отказ признавать страх перед неизвестным, который есть у каждого и является нормальным, может только усилить его.

«Сядьте рядом с человеком, которому доверяете, сосредоточьтесь и расскажите ему о своих страхах. Я боюсь оставить своих детей, я боюсь того, что может произойти после моей смерти, я боюсь умереть, я не хочу умирать», — описала медсестра упражнение.

Женщина подчеркнула, что в ответ собеседник говорящего должен просто выслушать все его переживания, чувства и страхи и согласиться с ним. «Разделять боль с людьми, которым вы доверяете, поможет уменьшить страх. Признание страха смерти также его уменьшает», — рассказала @hospicenursejulie.

В комментариях многие пользователи поделились своим опытом выполнения подобного упражнения. Пользователи рассказали, что также избавиться от страха смерти помогает проговаривание своих переживаний по этому поводу перед зеркалом.

Ранее другая сотрудница хосписа рассказала, с какими сожалениями умирающих людей она чаще всего встречается. По ее словам, пациенты признавались ей, что жалеют, что не ценили жизнь и здоровье и тратили слишком много энергии на незначительные вещи, работали всю жизнь и не проводили много времени с семьей.