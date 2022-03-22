Медсестра хосписа перечислила наиболее частые сожаления умирающих

Пациенты хосписа призвали других наслаждаться моментом и находить радость в мелочах

Медсестра хосписа из США перечислила, с какими сожалениями умирающих людей она чаще всего встречается. Об этом сообщает The Sun.

Джули рассказала, что она девять лет работы в хосписе сталкивалась с несколькими наиболее популярными ответами на вопрос, о чем человек сожалеет в конце жизни. Пациенты признавались, что жалеют о том, что не ценили жизнь и здоровье и тратили слишком много энергии на незначительные вещи, а также что работали всю жизнь и не проводили много времени с семьей.

Они призвали других людей научиться наслаждаться моментом, находить радость в мелочах и не воспринимать жизнь и здоровье как должное.

Ранее сообщалось, что юрист бросила старую работу и стала проводить с людьми их последние дни и минуты перед смертью. Она отметила, что за время практики сталкивалась с различными пожеланиями умирающих и старалась сделать все возможное, чтобы их реализовать.