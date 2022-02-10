Юрист бросила работу и стала доулой смерти

Юрист бросила старую работу и стала проводить с людьми их последние дни и минуты перед смертью. Историю «доулы смерти», как она сама себя называет, публикует Insider.

В 2012 году Алуа Артур ушла в отпуск по болезни из-за клинической депрессии и отправилась на Кубу. Во время длительной поездки в автобусе она познакомилась с женщиной, которая, как говорит Артур, изменила ее жизнь.

Попутчица рассказала, что у нее рак матки, и она скоро умрет. Она говорила о том, какими будут ее похороны, что она хотела бы успеть сделать за жизнь и что оставит после себя. По словам Артур, во время разговора она обратила внимание на отчаянный тон незнакомки и вскоре узнала, что у женщины не было никого, с кем можно было бы поговорить о смерти. Именно эта беседа натолкнула ее на мысль о том, чтобы стать доулой смерти.

Первым клиентом стал муж ее сестры, у которого диагностировали последнюю стадию рака. Артур переехала в деревню к паре и в течение двух месяцев готовила шурина к смерти. После того, как он скончался, она помогла родственнице решить все юридические вопросы.

«Когда мы думаем о смерти, мы думаем о каждом аспекте нашей жизни, о том, какую работу мы делали, кого мы любили, как мы любили, какими были наши отношения», — отметила доула смерти. Со временем она основала организацию под названием Going With Grace, в которую можно обратиться за помощью в сопровождении в процессе ухода из жизни.

Артур отметила, что за время практики сталкивалась с различными пожеланиями умирающих и старалась сделать все возможное, чтобы их реализовать. Говоря о своей смерти, она отмечает, что хотела бы умереть на террасе на закате в окружении любимых людей. «А потом, как только они увидят, что я испустила последний вздох, я хочу, чтобы они хлопали и были очень благодарны за то, что я жила и, надеюсь, умерла с благодатью», — заключила доула смерти.

Доулы — представители новой профессии, которые оказывают эмоциональную и психологическую поддержку умирающему человеку и его близким. Они также помогают выстроить отношения с приближающейся смертью и говорят о ней как о естественном, а не травматичном по своей природе процессе. Помимо того, что доула разговаривает с пациентами, она также может выполнять несложные медицинские манипуляции. В ее обязанности также может входить участие в организации похорон в соответствии с пожеланиями умирающего.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Чешир работники хосписа исполнили последнее желание пациентки и устроили ей встречу с ее конем и двумя собаками. До того как попасть в хоспис, британка каждый день каталась на коне и считала его «очень важной частью жизни».