Работники хосписа исполнили последнее желание смертельно больной женщины

В английском графстве Чешир работники хосписа исполнили последнее желание пациентки и устроили ей встречу с ее конем и двумя собаками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Смертельно больная 68-летняя Джен Холман провела четыре недели в хосписе доброго пастыря в Честере. Все это время она сильно скучала по своим питомцам: двум кавалер-кинг-чарльз-спаниелям Монти и Роули и коню Бобу. До того как попасть в хоспис, британка каждый день каталась на Бобе и считала его «очень важной частью жизни». Она очень грустила, так как думала, что больше никогда его не увидит.

Однако персонал хосписа решил порадовать пациентку и организовал ей встречу с питомцами. Медсестры подвезли кровать-каталку женщины к дверям во внутренний дворик, куда привели Боба сотрудники фермы, где он живет на передержке. Конь просунул голову в дверь, потыкался в шею и колени Холман и с удовольствием принял из ее рук угощение: морковку, бананы и яблоки. По словам работников хосписа, пациентка светилась от радости, пока общалась с Бобом. Также к кровати британки принесли ее собак, что тоже очень ее порадовало.

«Я просто не могу поверить в то, что сделал для меня персонал хосписа. Я знала, что встречу с собаками можно организовать, потому что несколько лет назад нам разрешили принести собак к нашему соседу, лежавшему в хосписе. Но я совсем не ожидала, что мне дадут шанс увидеть Боба еще разок», — призналась Холман. Ее муж, с которым она состоит в браке уже 46 лет, признался, что также очень благодарен сотрудникам учреждения.

Ранее сообщалось, что в Миссури, США, прождавший смертной казни почти 30 лет мужчина исполнил последнее желание — он попросил два чизбургера с двойной порцией бекона, два клубничных молочных коктейля, большую пиццу и луковые кольца. По традиции, в ряде американских штатов заключенные имеют право выбрать меню для последней трапезы самостоятельно.