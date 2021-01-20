Врачи исполнили последнее желание умирающего от коронавируса пациента

Врачи в английской больнице выполнили последнюю волю умирающего от коронавируса пациента и принесли ему пинту пива. Об этом сообщает издание Daily Star.

Почетный секретарь Общества интенсивной терапии доктор Шондипон Лаха (Shondipon Laha) рассказал, что врачи одной из больниц региона Северо-Западная Англия исполнили последнее желание умирающего от COVID-19 пациента выпить знаменитого ирландского стаута.

Сотрудники больницы принесли ему пинту пива, и он выпил ее перед смертью.

Часто медицинский персонал играет для пациентов музыку и держит их за руки перед смертью, так как родные не могут находиться с ними из-за опасности заражения коронавирусом.

«Врачам приходится общаться с родными пациентов по телефону или по FaceTime. Чаще всего разговор идет о прекращении лечения, когда становится понятно, что пациент не выживет. И вести такие разговоры с семьями очень тяжело», — сказал Лаха.

По его словам, известны случаи, когда сотрудники отделений интенсивной терапии страдали от посттравматического синдрома. «Иногда ты едешь на работу, смотришь на людей вокруг и думаешь: "Что происходит?" Это как два разных мира», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах вышедший на пенсию парамедик исполнил предсмертную волю более 14 тысяч пациентов. Одними из них была супружеская пара, которая хотела в последний раз посмотреть на снег.