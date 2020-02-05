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Врач помог умирающей паре последний раз увидеть снег

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В Нидерландах вышедший на пенсию парамедик исполнил предсмертную волю более 14 тысяч пациентов. Одними из них была супружеская пара, которая хотела в последний раз посмотреть на снег, сообщает Metro.

60-летний Кис Вельдбур (Kees Veldboer) выкупил парк автомобилей скорой помощи, чтобы осуществлять мечты умирающих больных. Эта идея пришла ему в голову, когда он перевозил пациента из одной больницы в другую. Медучреждение, в которое они направлялись, не успевало подготовиться к приему больного. Тогда Вельдбур предложил пациенту поехать туда, куда тот пожелает.

Мужчина попросил отвезти его в морской порт Роттердама. Там Вельдбур помог устроить для больного прогулку на парусной яхте. Через год после этого парамедик вместе с 61-летней женой Инеке основал благотворительную организацию Ambulance Wish Foundation. «Так приятно радовать людей. Нам не составляет труда исполнить их последнее желание, а для них это многое значит. Мы преодолевали много километров и даже уезжали в другие страны. Мы привозили их в очень красивые места», — рассказывает врач.

Организация старается исполнить любую мечту умирающего больного, как бы странно та не звучала. Одна супружеская пара пожелала перед смертью взглянуть на снег. Больных положили на медицинские каталки и привезли к снежным сугробам. Другая пациентка, которая месяцами лежала в хосписе, попросила последний раз побывать у себя дома. «Мы привезли ее туда, — вспоминает Вельдбур. — Она целый час стояла и смотрела по сторонам. Через два дня она умерла. Ее желание было таким трогательным».

Среди желаний были также поход в музей и на футбольный матч любимой команды, а также встреча с внуком или присутствие на свадьбе родственника. Как правило, Ambulance Wish Foundation исполняет те желания, которые семья больного не может исполнить из-за отсутствия специальной техники или машины для перевозки.

Вельсдбур отметил, что умирающие пациенты нуждаются в постоянном уходе, который родственники не в силах предоставить. При исполнении желаний за больными присматривают специально обученные волонтеры, которые в случае необходимости могут оказать скорую помощь. «Мы помогаем не только пациентам. Мы создаем чудесные воспоминания как для больных, так и для их родных и близких, — заключил врач. — Мы стараемся сделать последние дни жизни больного особенными».

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