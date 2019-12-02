Умирающий мужчина исполнил последнее желание и женился на школьной подруге

Умирающий житель американского города Чикаго женился на своей школьной любви. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У 23-летнего Хавьера Родригеса (Javier Rodriguez) гипертрофическая кардиомиопатия — врожденное генетическое состояние, из-за которого молодые люди предрасположены к сердечной недостаточности. В возрасте 14 и 18 лет он дважды перенес пересадку сердца.

С начала старшей школы Родригес встречался со своей одноклассницей Кристал Куэвас (Crystal Cuevas). У пары есть маленькая дочь.

Врач Брайан Смит (Bryan Smith) сказал, что Родригесу осталось жить несколько недель или даже дней. В качестве последнего желания Родригес захотел заключить брак с Куэвас. Он пожелал, чтобы на его надгробном камне было написано «муж».

Церемония бракосочетания была организована наспех и прошла в часовне при Медицинском центре Чикаго 27 ноября. Невеста впервые примерила свадебное платье за час до бракосочетания. Родригес опоздал, и Куэвас нервничала в ожидании. Она пошутила, что обычно все бывает наоборот: ждать приходится жениху.

Родригес прибыл на церемонию в инвалидном кресле. Он был одет в свежую белую рубашку, галстук-бабочку, жилет от костюма и темные брюки. Его бородка была аккуратно подстрижена, а короткие волосы зачесаны на одну сторону.

Когда жених признался в любви Куэвас, она приложила руку ко рту и заплакала. Пастор Стефани Уэлш (Stephanie Welsh) объявила их мужем и женой. После этого молодоженов отвезли в хоспис.

Куэвас рассказала, что Родригес спокойно относится к своему смертельному диагнозу. Но она призналась, что самый счастливый день в ее жизни оказался горько-сладким, так как вскоре ей предстоит стать овдовевшей матерью.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании вышла замуж за находившегося в коме мужчину за четыре дня до того, как его отключили от аппарата жизнеобеспечения. Она заявила, что обещала ему выйти за него замуж и не могла нарушить слово.

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