Врачи исполнили последнее желание умирающего пациента

Врачи из австралийского штата Квинсленд исполнили последнее желание умирающего пациента. Об этом сообщается на сайте News Chant Australia.

Местный житель Нейл Кинг (Neil King) гулял в субботу, 6 февраля, возле маяка Пойнт Кливленд и заметил трогательную сцену: двое парамедиков привезли тяжелобольного пациента посмотреть на океан. Австралиец запечатлел этот момент на камеру и выложил снимок в Facebook, поблагодарив скорую помощь Квинсленда за отличную работу.

Публикация обрела популярность в сети и собрала более 16 тысяч лайков. Пользователи сети убеждены, что парамедики помогали пациенту в последний раз полюбоваться океаном.

Представители скорой помощи Квинсленда разместили публикацию Кинга на своей странице в Facebook. Они уточнили, что не могут предоставить дополнительную информацию о пациенте из-за врачебной тайны.

Ранее врачи в английской больнице выполнили последнюю волю умирающего от коронавируса пациента. Сотрудники больницы принесли ему пинту пива, и он выпил его перед смертью.

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