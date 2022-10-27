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10:51, 27 октября 2022Мир

Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости переговоров России и США по Украине

Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Globallookpress.com

Для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине Россия и США должны начать прямые переговоры как можно скорее. К этому призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью для издания The Daily Caller.

«Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот почему единственное решение для Европы — это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении [администрации США]. Вот, почему мы надеемся, что будут какие-то американо-российские переговоры относительно этого», — заявил министр.

Также он выразил надежду, что встреча лидеров двух стран в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии станет предпосылкой к началу прямых переговоров по тематике Украины. По его мнению, если бы экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент США Дональд Трамп остались бы у власти, то боевых действий на Украине не было бы, «ведь настоящие лидеры не позволили бы отказываться от переговоров».

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Министр отметил, что сам подвергается сильной критике за «призывы разговаривать с Россией». «Но вы знаете, <...> нельзя позволить себе не говорить с русскими, если вы почти на 100 процентов зависите от поставок их энергоносителей и если Россия является европейской и будет оставаться реальностью в Европе вне зависимости от итога этой войны», — резюмировал Сийярто.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, политик призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.

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Дмитрий Сотак
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