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11:31, 25 октября 2022Мир

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для урегулирования конфликта на Украине

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет газета Le Point.

Макрон считает, что тем самым понтифик сможет приблизить урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, политик призвал Франциска «содействовать установлению мира на Украине».

Ранее французский лидер обвинил власти России в том, что они используют руководство Русской православной церкви (РПЦ) для оправдания политики страны, манипулируя им. По его мнению, религиозные лидеры, наоборот, должны играть роль сопротивления и отказаться от поддержки проектов, которые отрицают достоинство человека.

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Виктория Кондратьева
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