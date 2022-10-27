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02:02, 27 октября 2022Мир

Белый дом заявил о праве Израиля принимать решения по помощи Украине

Белый дом: США «не выкручивают руки» Израилю для начала поставок оружия Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jim Bourg / Reuters

Американская администрация не занимается «выкручиванием рук» Израилю, добиваясь от него начала поставок вооружений Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, страна вправе решать этот вопрос самостоятельно. Как уточнил представитель администрации американского президента Джо Байдена, более 50 государств оказывают ту или иную помощь Киеву, по большей части в сфере безопасности. Кирби добавил, что все они «делают это на своих условиях, сами принимают решения, что хотят предоставлять Украине».

«Мы не уговариваем, мы не выкручиваем руки, мы не подталкиваем. Мы просим и проводим встречи контактной группы по Украине», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал, что он сильно обеспокоен наметившимся в последнее время сближением России и Ирана, особенно на фоне событий на Украине. Страна не может позволить себе наблюдать за конфликтом, не занимая сторону, уточнил политик.

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Марина Совина
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