Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 27 октября 2022Мир

Блинкен рассказал о конкуренции за определение нового мирового порядка

Госсекретарь США Блинкен заявил о конкуренции за определение нового мирового порядка
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что эра после холодной войны прошла. По его словам, в настоящее время прослеживается конкуренция за определение нового мирового порядка, сообщает РИА Новости.

«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что у США есть все что нужно для того, чтобы занять центральную роль в данном вопросе. Блинкен пояснил, что сейчас Вашингтон ведет совместную работу с союзниками для оказания поддержки Украине с целью добиться стратегического поражения России. Помимо этого США активно сотрудничают с партнерами для противостояния Китаю, добавил он.

Госсекретарь также отметил, что США необходимо принимать участие в работе по организации мира, поскольку в ином случае это сделает кто-то другой, так или иначе затронув их интересы, либо никто не станет ничего делать и вместо этого образуется «вакуум, имеющий свойство заполняться плохими вещами».

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что страна намерена сохранять военное превосходство над другими государствами. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет не допустить развязываний военных конфликтов

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил об изменении ситуации под Херсоном в неприятную для ВСУ сторону
Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных
Озвучено воздействие электронных сигарет на сердце
Освобожденный из плена боец обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев
Блинкен рассказал о конкуренции за определение нового мирового порядка
Священник раскритиковал страшные игрушки типа Хаги Ваги
Австралия сделала заявление о конфликте на Украине
В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
На Украине отреагировали на возможное сокращение помощи США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.