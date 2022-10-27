Блинкен рассказал о конкуренции за определение нового мирового порядка

Госсекретарь США Блинкен заявил о конкуренции за определение нового мирового порядка

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что эра после холодной войны прошла. По его словам, в настоящее время прослеживается конкуренция за определение нового мирового порядка, сообщает РИА Новости.

«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что у США есть все что нужно для того, чтобы занять центральную роль в данном вопросе. Блинкен пояснил, что сейчас Вашингтон ведет совместную работу с союзниками для оказания поддержки Украине с целью добиться стратегического поражения России. Помимо этого США активно сотрудничают с партнерами для противостояния Китаю, добавил он.

Госсекретарь также отметил, что США необходимо принимать участие в работе по организации мира, поскольку в ином случае это сделает кто-то другой, так или иначе затронув их интересы, либо никто не станет ничего делать и вместо этого образуется «вакуум, имеющий свойство заполняться плохими вещами».

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что страна намерена сохранять военное превосходство над другими государствами. При этом он подчеркнул, что Вашингтон хочет не допустить развязываний военных конфликтов