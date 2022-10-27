На Украине отреагировали на возможное сокращение помощи США

Глава МИД Украины Кулеба обеспокоился словами республиканцев о сокращении помощи США Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова республиканцев США, что при победе на выборах в палату представителей страны они займутся сокращением военной помощи Киеву. Слова министра приводит Axios.

Кулеба отреагировал на возможное сокращение помощи США и обеспокоился подобными обстоятельствами. «Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — отметил он.

В материале отмечается, что уменьшение помощи США Украине «нанесет серьезный удар по Киеву». Журналисты сообщают, что в минувшем мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. В случае их победы на выборах, которые пройдут 8 ноября, число противников поддержки Киева увеличится.

Ранее Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставку Украине систем ПВО. «Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США, каковы бы ни были обстоятельства», — подчеркнул министр.