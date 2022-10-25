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01:55, 25 октября 2022Бывший СССР

Кулеба обсудил с госсекретарем США поставку Украине систем ПВО

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном поставки ПВО и боеприпасов

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, это было «детальное и откровенное обсуждение о способах завершения ядерного шантажа России». Кулеба также отметил, что евроатлантическая солидарность с Украиной имеет важное значение. «Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США, каковы бы ни были обстоятельства. <...> Мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов», — заявил глава украинского МИД.

До этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о «золотом дожде» в виде поставок вооружения от стран Запада. Он отметил, что теперь Украина сможет создать «интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему», с организацией которой помогут США.

Ранее Украина договорилась с Испанией о пакете военной помощи, в том числе об отправке четырех ЗРК и ПВО Hawk.

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Марина Совина
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